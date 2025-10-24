Craiova va avea o termocentrala noua

Editeaza

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:45
Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit, pe Facebook, despre situatia Electrocentrale Craiova si viitorul sistemului de termoficare a orasului. Aceasta a mentionat eforturile depuse de municipalitate pentru a asigura caldura in sezonul rece si pentru a construi o noua capacitate de productie, nepoluanta si moderna.

Societatea Electrocentrale, desprinsa din Complexul Energetic Oltenia, ramasa fara resursele necesare, nu putea evita insolventa. Primarul Craiovei a evidentiat faptul ca ...citește toată știrea

