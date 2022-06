Craiova, weekend cu propuneri de evenimente pentru toate varstele si preferintele

Craiova intra in weekend cu propuneri de evenimente pentru toate varstele si preferintele. Cei care doresc sa se relaxeze in aer liber pot merge in Parcul Romanescu, la Filarmonica Oltenia, in parcul Puskin, in parculetul de la Mercur sau la stadionul de atletism.Pentru ca au de ales intre un regal al traditiilor pregatit special de Ziua Universala a Iei, recitaluri de muzica si poezie, concert simfonic, competitii nationale de atletism sau festivalul luminii, organizat sambata, de Cercetasii ... citeste toata stirea