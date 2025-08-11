Editeaza

Craiovenii, si inspirati si norocosi, redevin lideri

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 11 August 2025, ora 02:56
22 citiri
Daca esti prins intr-un context nefavorabil, in fotbal spui ca vrei sa castigi chiar si in prelungiri, cu gol din ofsaid, dat cu mana, numai sa castigi. Cam asta si-a dorit si Mirel Radoi la meciul cu Hermannstadt, in care victoria era imbratisata, indiferent de conditiile in care era obtinuta.

Intre meciurile cu Trnava, pe o caldura sufocanta, cu primul 11 schimbat din nou aproape complet fata de Europa, contra unui adversar omogen si dificil de abordat, care are acelasi antrenor de cinci ani, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Radoi: "Am face cea mai mare greseala sa credem ca suntem calificati"
In fata 25.000 de spectatori pe "Ion Oblemenco", Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 in fata ...
Champions League: Crvena Zvezda, aproape de play-off
Steaua Rosie Belgrad se afla aproape de play-off-ul Champions League, dupa ce a castigat in ...
Totul despre Trnava: Stiinta a intalnit-o in 1996, in Cupa Intertoto
In turul 3 preliminar al Conference League, Universitatea Craiova joaca impotriva slovacilor de la ...
ActualitateBusinessSportLife Show