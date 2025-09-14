Editeaza

Cristi Chivu pierde "Derby d'Italia"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 00:49
21 citiri
Cristian Chivu a suferit a doua infrangere consecutiva in Serie A pe banca lui Inter Milano, scor 4-3, in "Derby d'Italia", disputat in deplasare, cu Juventus Torino, in etapa a treia din Serie A. A fost un meci extrem de spectaculos, cu rasturnari de scor si goluri frumoase, doua fiind reusite de fratii Thuram, adversari in acest meci. Portarul Sommer isi poate asuma o parte din vina pentru esecul ...citește toată știrea

