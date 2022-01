Criza din Ucraina: Germania acuzata de lipsa de solidaritate

Guvernul lui Olaf Scholz este criticat la Kiev si Washington pentru refuzul de a livra armament Ucrainei. Pe canalul Sky News, ambasadorul ucrainian la Londra, Vadym Prystaiko, a facut referiri la al doilea razboi mondial, afirmand ca ucrainienii isi amintesc inca de "sufernintele germanilor pe teritoriul nostru, in acea perioada". In Germania, doua cotidiene, Die Welt si Bild, au gazduit interviuri cu Dmytro Kuleba, seful diplomatiei de la Kiev, si fostul boxer Vitali Klitschko, in care ... citeste toata stirea