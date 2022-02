Criza ucrainiana: Instituie Kievul starea de urgenta?

Nelinistea ramane la cele mai ridicate cote, in chestiunea ucrainiana, dupa ce Consiliul de Securitate al Ucrainei a cerut imperativ instituirea starii de urgenta in tara, pe fondul amenintarilor unei inerente invazii ruse. "Parlamentul ucrainian urmeaza sa decida in 48 de ore", a declarat secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala, Oleksii Danilov, in cursul unei reuniuni a acestei structuri. Va fi autorizat, de asemenea, dreptul de a purta arma de catre toti civilii. Circa 200. ... citeste toata stirea