Criza ucrainiana: Macron la Moscova!

Kremlinul considera, potrivit presei franceze, ca "foarte importanta" intalnirea, prevazuta in dupa-amiaza zilei de ieri, la Moscova intre Emmanuel Macron si Vladimir Putin, dar punea in garda ca "o solutie" se prefigura ca improbabila, la desescaladarea crizei ucrainiene. Occidentul acuza, in continuare, Moscova de a fi masat mii de militari la frontiera cu Ucraina, in vederea unei posibile invazii, in timp ce Moscova dezminte o asemenea intentie, afirmand in schimb ca vrea garantii jurudice