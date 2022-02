Criza ucrainiana: Oxigen pentru diplomatia occidentala!

Presedintele Emmanuel Macron nu se astepta la miracole in vizita sa de luni la Moscova, pentru o intalnire de peste 5 ore, cu Vladimir Putin si apoii marti la Kiev pentru a discuta cu Volodimir Zelenski. Initiativa franceza a fost insa primita cu raceala si neincredere la Kiev. Aseara, la Berlin, presedintele francez, cancelarul german si presedintele polonez, in cursul unei conferinte de presa comuna au subliniat "unitatea lor" in fata Rusiei, amenintata ca va suporta consecinte de mare ... citeste toata stirea