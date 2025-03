Cu 12 jucatori la "nationale", Stiinta se antreneaza in efectiv redus

Nu mai putin de 12 jucatori ai Universitatii Craiova sunt implicati in actiuni ale echipelor nationale in aceasta perioada. Daca tinem cont ca Paradela si Cicaldau sunt accidentati, Mirel Radoi practic se bazeaza mai mult pe pusti de la echipele de juniori in aceste doua saptamani de pauza competitionala. Dupa victoria cu Universitatea Cluj, scor 3-0, alb-albastrii au avut parte de trei zile libere, iar azi s-au intors la antrenamente.Nicusor Bancu si Alexandru Mitrita sunt in lotul convocat ... citește toată știrea