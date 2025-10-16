Editeaza

Cu acte false, a incercat sa obtina o pensie de urmas

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 16:45
16 citiri
In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale de obtinere a unor foloase necuvenite de la bugetul statului.

Sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, au efectuat cinci perchezitii domiciliare, pentru documentarea activitatii unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de tentativa la inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. ...citește toată știrea

