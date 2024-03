Cu pasaport fals, prinsa de politistii de frontiera de la Calafat

Politistii de frontiera de la Calafat au descoperit o femeie, care calatorea ca pasager intr-un autoturism. Aceasta a prezentat , pentru control, un pasaport si un permis de sedere, specifice Germaniei, care nu ii apartineau. Atat ea, cat si soferul autoturismului suporta rigorile legii.FOTO : arhivaLa data de 24.03.2024, in jurul orei 23:30, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-a prezentat, la controlul de frontiera, pentru a intra in tara, un cetatean sirian , in varsta de 27 de ... citește toată știrea