Cum premiaza Primaria Craiova cea mai frumoasa fotografie cu Targul de Craciun!

Va asteptam astazi la deschiderea celui mai frumos targ de Craciun din tara. Pe strada A. I. Cuza, zona English Park, de la ora 17:00, se desfasoara The Artist Awards, iar de la 18:30 vom porni iluminatul festiv in Craiova.Invitam toti vizitatorii sa surprinda in imagini atmosfera de sarbatoare si sa ne trimita cea mai frumoasa fotografie cu instalatiile de sarbatori, cu roata panoramica, patinoarul, concertul sustinut de cei mai mari artisti romani, figurinele sau cu orice alt detaliu din ... citeste toata stirea