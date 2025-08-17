Editeaza

"Cupa Craiovei" a revenit Slatinei

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 17 August 2025, ora 16:45
16 citiri
O noua editie a turneului de handbal feminin "Cupa Craiovei" s-a desfasurat in Sala Polivalenta din Banie si a adus la start trei echipe din Oltenia, toate din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova, SCM Rm. Valcea si CSM Slatina, si pe Stiinta Bucuresti, formatie din esalonul secund.

Competitia care prefateaza, ca in fiecare an, noul sezon al Ligii Florilor, s-a disputat in trei zile, pe sistemul "fiecare cu fiecare". Dupa primele doua zile, SCM Universitatea Craiova si CSM Slatina aveau ...citește toată știrea

