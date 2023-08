Traditionalul turneu anual "Cupa Craiovei" la handbal feminin si-a consumat inca o editie, in acest week-end, una care a fost de fapt un triunghiular, alaturi de formatia gazda, SCMU Craiova, participand echipele CSM Tg. Jiu si Gloria Buzau. Trofeul a ramas in Banie, fiindca echipa antrenata de Bogdan Burcea si-a adjudecat ambele dueluri din Sala Polivalenta, 31-20 cu CSM Tg. Jiu si 28-24 cu Gloria Buzau. In acest din urma joc, practic finala ... citeste toata stirea