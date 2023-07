In week-end-ul abia incheiat, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova au actionat pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica la manifestarile publice care s-au desfasurat in zona de responsabilitate si au participat, in sistem integrat, cu lucratori din cadrul I.P.J. Dolj, la actiunile de prevenire si combatere a faptelor antisociale.Pe timpul activitatilor desfasurate, jandarmii au constatat sapte fapte de natura penala si au aplicat 16 sanctiuni ... citeste toata stirea