Dabuleni: Consilieri locali ostili sanatatii elevilor!

Ceea ce s-a petrecut in ultimele doua sedinte ale Consiliului Local Dabuneli, nu cred ca are precedent in nici unul din consiliile locale, comunale si orasenesti din teritoriu, oricat de incrancenata ar fi lupta politica. Fiindca peste tot se poarta. Faptul in sine este descalificant si daca procedura de dizolvare a Consiliului Local n-ar fi atat de greoaie, de intortocheata, Consiliul Local Dabuleni ar trebui dizolvat de indata, dupa ce in doua randuri a respins hotararea nr. 53 privind ... citeste toata stirea