Dabuleni: Consilierii locali din opozitie s-au abtinut la votarea bugetului

Spectacol trist, dupa repetate spectacole sordide, in Consiliul Loal al orasului Dabuleni: in ultima sedinta nu s-a reusit votarea proiectului de buget local pe 2023, dupa punerea acestuia in dezbatere publica, in vederea aducerii de amendamente. Si expirarea termenului. La supunerea la vot proiectul de lege a fost votat de cei 8 consilieri PSD, in schimb s-au abtinut 7 consilieri PNL carora sistematic li se adauga Nicolae Dragoi (Pro Romania) si Victor Saracin ... citeste toata stirea