Daca nu ar fi de plans ar fi de ras: beat, s-a urcat cu masina pe un gard

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Bradesti, a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit faptul ca, un autototurism condus de un barbat de 32 de ani, din Craiova, pe DN 6, pe raza comunei Bradesti, din directia Craiova catre Filiasi, ar fi acrosat un autoturism parcat, rasturandu-se ulterior in afara partii carosabile. ... citeste toata stirea