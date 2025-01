Davos: Ursula von der Leyen anunta crearea unei uniuni pentru investitii si economie

Presedintele Comisiei Europene, Von der Leyen, a cerut la cea de a 55-a reuniune a Forumului Economic Mondial de la Davos (Elvetia) intarirea tesutului economic european, pentru a face fata provocarilor fara precedent. Discursul sau a vizat Moscova de mai multe ori. "Europa s-a bazat pe energie ieftina, furnizata de Rusia, in ultimii 25 de ani si comertul liber, si a externalizat adesea securitatea acesteia. Dar acum, Europa trebuie sa inteleaga ca timpul in care am trait s-a terminat". ... citește toată știrea