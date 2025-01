Davos: Zelenski incepe sa se indoiasca

Ce se intelege la Kiev si in mesajele lui Zelenski prin "pace dreapta in Ucraina" se stie, dar implinirea unui astfel de deziderat ramane, pentru moment, imposibil. Zelenski ar putea fi impins sa accepte concesii, care pana nu demult pareau de neconceput, dar va trebui sa le faca, fiindca Ucraina nu s-ar mai putea intoarce la granitele ei de dinainte de razboi, desi nu va recunoaste teritoriile cucerite ca fiind teritorii rusesti, iar cererea sa de a adera la NATO este moarta in apa. Donald ... citește toată știrea