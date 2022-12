De Craciun avocatii din Baroul Dolj daruiesc bucurie pentru viata

Pentru al doilea an consecutiv, avocatii din Baroul Dolj au ales sa impodobeasca bradul de Craciun in scop caritabil. Daca anul trecut donatiile au mers catre ANCAAR Craiova, anul acesta ele se vor indrepta catre Tabara Bucuriei - prima tabara pentru copiii cu afectiuni oncologice si alte boli grave din Oltenia (aflata in constructie la Bratovoesti) - si catre copiii din sectia de oncopediatrie a Spitalului nr 1 Craiova.Globuletele si decoratiunile au fost confectionate de manutele dibace ale ... citeste toata stirea