Decizia CCR confirma jocul politic toxic dintre candidatul PSD, Marcel Ciolacu, si candidatul AUR, George Simion

Pe masura ce alegerile se apropie, PSD devine tot mai agitat si mai nervos. Toate sondajele de opinie indica acelasi lucru - Marcel Ciolacu nu are cum sa castige alegerile prezidentiale. Singura lui sansa ar fi o confruntare cu George Simion. Ca urmare, strategii PSD au pus la cale o miscare, cred ei, inteligenta - interzicerea unei candidaturi in speranta ca voturile in cauza se vor duce la aliatul lor.Majoritatea PSD din CCR au decis ca unul dintre candidati sa nu aiba dreptul de a se ... citește toată știrea