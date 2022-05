Deputat Stefan STOICA, presedinte PNL Dolj: Am reusit sa aducem peste 316 milioane de euro pentru dezvoltarea Doljului. Promisiune onorata!

Guvernul Nicolae Ciuca a alocat Doljului fonduri in valoare de peste 316 milioane de euro prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", a treia cea mai mare alocare din tara. Astfel, judetul Dolj primeste fonduri in valoare de peste 135 milioane de euro pentru investitii in proiecte de alimentare cu apaa localitatilor si sisteme de canalizare si peste 180 milioane de euro pentru proiecte de infrastructura rutiera: drumuri si poduri.Valoarea totala alocata judetului nostru depaseste ... citeste toata stirea