Deputatul de Dolj, Ionut Stroe, va avea "un cuvant greu de spus"!

Deputatul de Dolj, Ionut Stroe, are nu numai mult noroc "ca politician", asupra caruia nu mai insistam, dar de buna seama are si multe calitati, intre care si pe aceea de a se autoevalua pretios in orice interventie ca purtator de cuvant al liberalilor. Fireste, toti avem, in general, o buna impresie despre noi insine, desi in fata oglinzii, dimineata, ne mai schimonosim, la destulele erori cotidiene savarsite. Iout Stroe este insa polivalent, expert de calibru in orice abordare. Ca ministru ... citeste toata stirea