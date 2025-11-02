Editeaza

"Descantata" de politistii doljeni pentru inselaciune

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:45
Seara trecuta, politistii Politiei Orasului Filiasi au retinut, pentru 24 de ore, o tanara de 23 de ani, din orasul Racari, judetul Dambovita, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.

In ziua de 30 septembrie a.c., politistii au fost sesizati de un barbat, din orasul Filiasi, cu privire la faptul ca mama sa, o femeie de 55 de ani, din localitate, in timp ce se afla pe strada "Stadionului", a fost acostata de o tanara pe care nu o cunostea. "Aceasta, sub pretextul descantecului, ar ...citește toată știrea

