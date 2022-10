Descinderi ale politiei in Bailesti si Afumati. Droguri de risc si mare risc - confiscate

Politisti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, ieri, trei perchezitii domiciliare - doua in municipiul Bailesti si una in comuna Afumati - la persoane banuite de savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc. In urma activitatilor desfasurate, au fost descoperite si ridicate aproximativ 250 de grame de cocaina. In baza ... citeste toata stirea