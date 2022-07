Despre "batul in gard" in politica damboviteana!

Fost o vreme ministru de Finante, in guvernul condus de Florin Citu, apropiat de acesta, liberalul Dan Vilceanu a exprimat in spatiul public o parere in legatura cu ideea ca PNL ar putea sa piarda puterea guvernamentala, printr-o rotatie, la nivel de premier, anul viitor, opinand ca Romania "nu este o tara care sa fi vazut o coalitie de mare succes". A exprimat propriile rezerve si fata de ceea ce a fost, cu ani in urma, USL, de altfel o constructie politica insolita, dar viabila, desi remarca ... citeste toata stirea