Editeaza

Detinutul care a fugit de sub escorta, cercetat si pentru evadare si furt calificat

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 16:24
13 citiri
In continuarea activitatilor desfasurate, politistii Serviciului Investigatii Criminale Dolj au dispus retinerea pentru 24 de ore a tanarului de 27 de ani, Anuta Iulian Marius, din comuna Iancu Jianu, judetul Olt, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evadare si furt calificat.
Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca tanarul, ulterior evadarii, ar fi patruns in curtea locuintei unui barbat ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Stefan Zofei a incetat din viata
Fotbalul din Banie este din nou in doliu, dupa ce Stefan Zofei, fost presedinte la Electroputere ...
Directia Generala Anticoruptie Dolj promoveaza integritatea in randul studentilor
Ofiterii de prevenire din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie ...
Ajutoare pentru incalzire, acordate de Primaria Craiova
Craiovenii cu venituri mici pot beneficia, si in acest an, de ajutoare financiare pentru incalzirea ...
ActualitateBusinessSportLife Show