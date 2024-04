Dezinsectie in Craiova

Salubritate Craiova va efectua in perioada 10 - 30 aprilie, in intervalul orar 22.00 - 06.00, o campanie de dezinsectie terestra.In functie de conditiile meteorologice existente, se vor face lucrari de larvicidare si dezinsectie pe raza municipiului, in zone cu luciu de apa si spatii verzi. Lucrarile de larvicidare si dezinsectie pentru combaterea insectelor daunatoare se vor face prin pulverizare terestra. Suprafata totala pe care va avea loc dezinsectia este de aproximativ 800 hectare, ce ... citește toată știrea