Din cauza cazurilor de viroza si gripa, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a modificat programul de vizita

Numarul crescut de cazuri de viroza si gripa, inregistrat in judet, a condus la luarea unei decizii, asumate de conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova. Astfel, s-a modificat programul de vizita a pacientilor internati.Conform noilor precizari, la SCJU Craiova, pentru toate sectiile, programul de vizita este, de luni pana vineri, in intervalul orar 17:00-18:00, iar sambata si duminica - intre 11:00-12:00 si 16:00-17:00. "In cazul in care sunt pacienti izolati din cauza ... citește toată știrea