Diplomatie: Antony Blinken, la Kiev, pentru afisarea sustinerii sale

Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se afla astazi la Kiev pentru exprimarea sustinerii Ucrainei, in fata pericolului de invazie a Rusiei, potrivit AFP. El este asteptat in cursul zilei de presedintele ucrainian Volodimir Zelenski, premergator unei intalniri programata vineri cu omologul rus Serghei Lavrov, la Geneva, in speranta dezamorsarii crizei, legata de Ucraina. Dupa Kiev, Antony Blinken este asteptat maine la Berlin, pentru discutii cu Franta, Regatul Unit si Germania pe criza ... citeste toata stirea