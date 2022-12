Directia de Evidenta a Persoanelor Linii telefonice dedicate pentru programari, in vederea depunerii actelor, din ianuarie 2023

Primaria Municipiului Craiova, prin Directia de Evidenta a Persoanelor, anunta ca, incepand cu data de 03.01.2023, preluarea cererilor de eliberare a actelor de identitate prin Ghiseul Unic de Evidenta a Persoanelor, precum si a cererilor depuse in cadrul compartimentului ,,Eliberari acte stare civila" se va realiza numai in baza programarilor telefonice si online.Astfel, pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Directia de Evidenta a Persoanelor a alocat doua numere de telefon dedicate pentru ... citeste toata stirea