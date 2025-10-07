Editeaza

Directia Generala Anticoruptie Dolj promoveaza integritatea in randul studentilor

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:45
21 citiri
Ofiterii de prevenire din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, alaturi de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj - Politia Municipiului Craiova - Biroul Centru Universitar, au desfasurat o ampla activitate de educatie pentru promovarea integritatii, cu prilejul deschiderii noului an universitar.

Adresantii au fost studentii prezenti la festivitatile organizate la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Facultatea de ...citește toată știrea

