Directia Judeteana de Sport Dolj organizeaza evenimentul"SPORT IN NATURA" in data de 25 septembrie 2022, eveniment ce face parte din manifestarile prilejuite de Saptamana Europeana a Sportului.Actiunea se va desfasura in Parcul Nicolae Romanescu - zona Foisor, in intervalul orar 11,00 - 18,00.In cadrul acestui eveniment se vor organiza ateliere specifice pentru mai multe discipline sportive (fotbal, handbal, gimnastica, badmington, atletism, scrima, karate, dans, baschet, volei, tir arc, ... citeste toata stirea