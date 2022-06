Directorul SRI, Eduard Hellvig : Imi doresc sa putem consolida impreuna, institutii ale statului, clasa politica si societatea civila, pentru ca Romania sa se vindece de securism

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca este directorul in mandatul caruia SRI a predat aproape toate dosarele fostei Securitati pe care nu le predase anterior. El a mai precizat ca la inceputul anilor 90, ca tanar absolvent, a fost la proteste publice pentru a cere aplicarea lustratiei. Hellvig a precizat ca SRI este un partener de incredere in NATO si UE, unde furnizeaza un numar insemnat de informatii, in contextul razboiului de agresiune impotriva ... citeste toata stirea