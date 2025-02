Discutie telefonica Trump-Putin: Rutte crede ca trebuie implicat si Kievul

In urma discutiei telefonice dintre Donald Trump si Vladimir Putin, de ieri, care aduce pacea mai aproape si (de fapt) scoate UE din negocieri, tensiunile in cadrul NATO cresc. "Exista o convergenta", a spus secretarul general NATO, Mark Rutte incercand sa sugereze detinerea unui rol activ in joc. "Cu totii ne dorim pacea si Kievul sa fie in cea mai ... citește toată știrea