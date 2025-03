Discutii maraton intre SUA si Ucraina in Arabia Saudita

Mike Waltz, consilier american pentru securitate nationala si Marco Rubio, secretarul de stat american s-au aflat fata in fata cu Andriy Sybiha si Andriy Yermak, reprezentantii partii ucrainiene, intr-o discutie maraton de 9 ore la Jeddah, concentrata pe incheierea razboiului si construirea increderii in pofida crizei dintre Donald Trump si Volodimir Zelenski. Partile au discutat 3 ore dimineata, in prima sesiune, inainte de a lua o pauza urmata de alte reprize de intalniri in cursul ... citește toată știrea