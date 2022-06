Distributie Oltenia lanseaza o noua editie a programului Ucenic Electrician

In anul scolar 2022-2023, programul Ucenic Electrician ramane o alternativa pe care tinerii de clasa a VIII-a se pot baza, oferind reperele pentru un viitor profesional sigur. In perioada 4-8 iulie, respectiv 26-28 iulie 2022, absolventii de clasa a VIII-a pot alege o specializare in domeniul electric, sustinuta de proiectul Ucenic Electrician in judetele partenere: Arges, Dolj, Gorj, Teleorman, Mehedinti, Valcea, Olt.Programul Ucenic Electrician isi deschide portile pentru al 7-lea an ... citeste toata stirea