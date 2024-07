Doi adolescenti au talharit o femeie

Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un adolescent de 16 ani, din Filiasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie.Ieri dimineata, oamenii legii au fost sesizati de o femeie de 58 de ani, din Craiova, cu privire la faptul ca, in jurul orei 07:20, in timp ce se deplasa pe strada Maramures, din localitate, persoane necunoscute i-au smuls de pe umar geanta, fugind apoi in directia Bulevardului Carol I. Imediat, la nivelul sectiei s-a constituit un ... citește toată știrea