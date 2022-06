Doi barbati au murit si alte patru persoane, intre care un copil de patru ani, au fost ranite dupa ce o autoutilitara s-a izbit de un camion oprit, pe DN 56

Doi barbati au murit si alte patru persoane, intre care un copil de patru ani, au fost ranite, marti dimineata, dupa ce o autoutilitara in care se aflau cetateni bulgari s-a izbit de un camion oprit pe DN 56, in localitatea doljeana Basarab. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, marti dimineata, in jurul orei 5.40, pe DN 56, in localitatea Basarab, pe sensul de mers catre Calafat."La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit faptul ca un barbat ... citeste toata stirea