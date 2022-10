Doi politisti craioveni - profesionalism si omenie

Doi politisti de la Sectia 1 Politie Craiova au intervenit intr-o situatie-limita, salvand viata unui om.In timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe strada A.I. Cuza, Catalin si Sebastian au observat pe trotuar o femeie cazuta, iar langa ea - un barbat in panica. Imediat, politistii au oprit autospeciala. Ei au aflat de la barbat ca femeia a lesinat, lovindu-se, in cadere, la cap si ca este insarcinata. Au inceput acordarea primului ajutor femeii si au incercat sa il calmeze ... citeste toata stirea