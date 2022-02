Doi raniti grav dupa explozia unei centrale termice intr-o casa din Dolj

Explozia a avut loc in localitatea Podarii si a fost urmata de un incendiu puternic. Flacarile au cuprins doua case. Una dintre victime era imobilizata la pat. Explozia a avut loc in dimineata zilei de luni, 7 februarie, in jurul orei 7,30. In casa unde centrala termica a sarit in aer se aflau doi soti de aproximativ 80 de ani. Femeia era imobilizata la pat. Pompierii au ajuns la fata locului si au reusit cu greu sa-i scoata pe batrani din flacari. Amandoi sunt in stare grava, dar erau ... citeste toata stirea