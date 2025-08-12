Editeaza

Dolj, a doua proba scrisa a Examenului National de Bacalaureat: prezenta de peste 81%, un candidat eliminat

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 12 August 2025, ora 16:45
22 citiri
In urma desfasurarii probei scrise (cea obligatorie a profilului, Matematica sau Istorie), 81,77% dintre candidati au fost prezenti, in Dolj.

FOTO : arhiva

Dintre cei 461 de candidati inscrisi sa sustina proba E.c), au fost prezenti 377, iar 84 -absenti. "Un candidat a fost eliminat din examen, pentru tentativa la frauda, fiind surprins cu telefonul ...citește toată știrea

