Primul centru social de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati din judetul Dolj se va deschide, in curand, intr-o cladire complet modernizata si dotata, cu finantare de la Consiliul Judetean Dolj.Centrul "Sfantul Ioan" va functiona in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si va oferi servicii si activitati de reintegrare in munca si in viata ... citeste toata stirea