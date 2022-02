Dolj: Un barbat de 31 de ani a fost retinut, dupa ce a rapit o adolescenta de 18 ani si tinut-o sechestrata

Un barbat in varsta de 31 de ani a fost retinut de politistii din Dolj, dupa ce a rapit o adolescenta in varsta de 18 ani si a tinut-o sechestrata, fara a o agresa. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati prin apel 112, in noaptea de miercuri spre joi, de catre o tanara, de 26 de ani, din Melinesti, cu privire la faptul ca prietena sa, o tanara de 18 de ani, din comuna Calopar, este sechestrata intr-un imobil din Craiova, dar nu stie ... citeste toata stirea