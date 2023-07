In urma furtunii si a ploii cazute in aceasta seara, echipajele de pompieri de la I.S.U. Dolj au intervenit pentru inlaturarea unor copaci cazuti pe o masina, pe strada Paltinului, respectiv pe o casa, in Bariera Valcii.Probleme se inregistreaza si in comuna Secu, unde au fost ... citeste toata stirea