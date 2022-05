Doljul - pozitie de mijloc in statistica nationala privind cazurile de hepatita

Peste 22.500 de persoane testate si 429 de pacientii depistati in judetul Dolj in cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD. In teritoriu, situatia este la nivel mediu, daca ne raportam la statistica la nivel national, iar medicii de familie au un rol important in campaniile de testare a pacientilor.Campania de testare pentru depistarea hepatitelor virale B si C din cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD, lansata in judetul Dolj in luna iulie a anului trecut, a insemnat 51 de medici de familie implicati in ... citeste toata stirea