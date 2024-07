Doljul si Oltenia, sub cod portocaliu de instabilitate atmosferica, pana maine la ora 10:00

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de instabilitate atmosferica accentuata, pana maine, la ora 10:00.Vor fi perioade cu averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii, cu viteze la rafala in general de 70...90 km/h, descarcari electrice si grindina in:Oltenia,cea mai mare parte a Transilvaniei si Munteniei,jumatatea de nord a Moldovei,local in Banat si in Maramures,In intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare ... citește toată știrea