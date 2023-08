Acuzat pentru a 4-a oara, in mai putin de 6 luni, desi a pledat nevinovat in toate aceste cazuri, Donald Trump reuseste in continuare sa-si mentina tonusul optimist, clamand ca este victima unei vanatori de vrajitoare conceputa de administratia Joe Biden, pentru a-l exclude de la alegerile prezidentiale. La randul sau, actualul presedinte, candidat pentru realegerea sa are grija sa nu comenteze problemele juridice ale lui Donald Trump, sa nu alimenteze acuzatiile la adresa adversarului sau. ... citeste toata stirea