Plenul Senatului va dezbate si vota astazi solicitarea DNA, referitoare la inceperea urmaririi penale in cazul fostului premier Florin Citu, in prezent senator, acuzat de abuz in serviciu in dosarul vaccinurilor anti-Covid. Florin Citu a declarat luni ca le-a cerut colegilor de partid sa voteze pentru ridicarea imunitatii sale parlamentare, si nu va demisiona din partid si nici din grupul PNL. Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni ca dosarul privind achizitia de vaccinuri este "cel